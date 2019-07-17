На официальном сайте президента Украины была размещена петиция с предложением Владимиру Зеленскому выкупить у России Крым и Донбасс. Авторов инициативы и самого политика, которому поступило подобное предложение, пользователи Сети подняли на смех.

На официальном сайте президента Украины была размещена петиция с предложением Владимиру Зеленскому выкупить у России Крым и Донбасс. Авторов инициативы и самого политика, которому поступило подобное предложение, пользователи Сети подняли на смех.Благодаря своей очевидной абсурдности, петиция с требованием выкупить у России Крым, привлекла к себе внимание журналистов. Автор инициативы отмечает, что предлагает Владимиру Зеленскомк "дипломатический способ" решения конфликта.В первую очередь он нацеливается на территорию Донбасса. "Требуется использовать тактику Китая", – уверен составитель петиции. Причем здесь Китай он не уточняет, однако все же разворачивает свою мысль подробнее. Дескать, необходимо договориться с Россией о том, что в ее бюджет поступят солидные средства после того, как эти территории вернутся в состав Украины.Автор инициативы не уточнил, почему он предлагает вести переговоры с Россией, а не с местными жителями, против которых уже несколько лет длится военная операция Вооруженных сил Украины. "Так же возможно выкупить Крым", – добавил народный дипломат."Смелого решения от вас ждут все люди... Прошу обратить внимание на этот способ", – заключил он.Пользователи Сети оказались поражены абсурдностью подобного предложения. Они подняли на смех как самого просителя, так и президента Украины Владимира Зеленского, в адрес которого была направлена петиция.В частности, комментаторов повеселила очевидная финансовая несостоятельность Украины. "Как только Олимпийские игры проведет, так сразу и начнет на Крым копить", – пошутил один из них. Некоторые предложили поступить зеркально и уже России выкупить всю территорию Украины. По мнению пользователей Сети, такой вариант развития событий гораздо реалистичнее, учитывая экономические факторы и украинские политические традиции.