Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление

Ранее мужчина уже был судим за подобное преступлениеЛенинский районный суд города Владимира вынес приговор ранее судимому 27-летнему жителю Собинского района. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.Мужчина приобрел запрещенные вещества общей массой 2,67 грамма для перепродажи наркозависимым лицам. Свой преступный умысел злоумышленник до конца не довел, поскольку его задержали полицейские. Наркотики правоохранители изъяли.Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.