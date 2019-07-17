Необходимо оценить потенциал развития Конституции России и дальнейшего повышения ее эффективности. Об этом говорится в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина Живая Конституция развития, опубликованной в Парламентской газете. Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского корпуса.

Необходимо оценить потенциал развития Конституции России и дальнейшего повышения ее эффективности. Об этом говорится в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина , опубликованной в "Парламентской газете". Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского корпуса.Время не стоит на месте, перед страной возникают новыевызовы и задачи, требующие эффективного решения, отметил спикер Госдумы. "Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции", – сказал Володин.В частности, спикер предложил задуматься, как за четверть века изменились понятия "достойная жизнь" и "свободное развитие человека", закрепленные в Конституции. "Достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад – это совершенно разное наполнение этих понятий. Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десятилетия назад", – отметил Володин.Базовые ценности и нормы основного закона неизменны,подчеркнул председатель нижней палаты. Вместе с тем некоторые положенияКонституции можно адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словампредседателя нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть егоправовой потенциал.Такой подход, отметил Володин, полностью соответствуетшироко распространенной в мире доктрине "живой Конституции". Нанеобходимость ее реализации постоянно указывает председатель Конституционногосуда Валерий Зорькин, напомнил спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что парламент представляет интересы всехграждан стран и законодательно определяет оптимальные формы реализациипринципов основного закона."Задача исполнительной власти на практике реализоватьэти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмыдостижения конституционных целей. В свою очередь – под парламентскимконтролем", – отметил спикер Госдумы в своей статье.Настройка баланса властей должна повысить качество взаимодействия парламента и правительства, улучшить согласованностьработы государственного механизма, подчеркнул Володин. "Качестводемократического правления, которое, в свою очередь, как раз и необходимо длямаксимально полной реализации прав и конституционных основ", – сказалпредседатель нижней палаты.По его словам, российская конституционная модель ужеразвивается по этому пути. Он напомнил о изменениях в основной закон в 2008году, когда была установлена норма об обязанности правительства отчитыватьсяперед парламентариями за результаты своей деятельности. По этому путинеобходимо идти дальше, сказал Володин.По его мнению, было бы правильно дополнительно рассмотретьвопрос об участии Госдумы в формировании кабинета министров. Председательнижней палаты отметил, что сегодня в рамках этой процедуры депутаты могут лишьдать согласие президенту на назначение главы правительства.В ходе внесения предложений главой кабмина по кандидатурамминистров процедуры их обсуждения и консультаций отсутствуют, заметил Володин.Спикер Госдумы уверен: парламент должен нести свою долю ответственности за формирование правительства, а мнение премьер-министра не должно быть единственным."В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобыГосударственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначениичленов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуютвнесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.Наличие возможности для представительной властивысказывать свое мнение по будущему составу правительства соответствовало быпринципам должного баланса властей и позволило бы решить несколько важных задач, отметил спикер.Прежде всего это повысило бы исполнительскую дисциплину вработе кабинета министров, уверен Володин. Настройка баланса власти, по мнению спикера, также способствовала бы повышению эффективностиреализации полномочий президента по обеспечению согласованного взаимодействияветвей и органов государственной власти.Таким образом, предложенная Вячеславом Володиным настройка баланса властей предполагает опору на предложения премьер-министра и мнение парламента при формировании правительства. В таком случае видение законодателей дополняло бы мнение главы кабмина.