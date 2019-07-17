Необходимо оценить потенциал развития Конституции России и дальнейшего повышения ее эффективности. Об этом говорится в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина Живая Конституция развития, опубликованной в Парламентской газете. Председатель нижней палаты предложил ликвидировать дисбаланс власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства.

Необходимо оценить потенциал развития Конституции России и дальнейшего повышения ее эффективности. Об этом говорится в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина , опубликованной в "Парламентской газете". Председатель нижней палаты предложил ликвидировать дисбаланс власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства.Время не стоит на месте, перед страной возникают новыевызовы и задачи, требующие эффективного решения, отметил спикер Госдумы."Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшегоповышения эффективности работы принципов и норм Конституции", – сказал Володин.Базовые ценности и нормы основного закона неизменны,подчеркнул председатель нижней палаты. Вместе с тем некоторые положенияКонституции можно адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словампредседателя нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть егоправовой потенциал.Такой подход, отметил Володин, полностью соответствуетшироко распространенной в мире доктрине "живой Конституции". Нанеобходимость ее реализации постоянно указывает председатель Конституционногосуда Валерий Зорькин, напомнил спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что парламент представляет интересы всехграждан стран и законодательно определяет оптимальные формы реализациипринципов основного закона."Задача исполнительной власти на практике реализоватьэти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмыдостижения конституционных целей. В свою очередь – под парламентскимконтролем", – отметил спикер Госдумы в своей статье.Настройка баланса властей должна повысить качество взаимодействия парламента и правительства, улучшить согласованностьработы государственного механизма, подчеркнул Володин. "Качестводемократического правления, которое, в свою очередь, как раз и необходимо длямаксимально полной реализации прав и конституционных основ", – сказалпредседатель нижней палаты.По его словам, российская конституционная модель ужеразвивается по этому пути. Он напомнил о изменениях в основной закон в 2008году, когда была установлена норма об обязанности правительства отчитыватьсяперед парламентариями за результаты своей деятельности. По этому путинеобходимо идти дальше, сказал Володин.По его мнению, было бы правильно дополнительно рассмотретьвопрос об участии Госдумы в формировании кабинета министров. Председательнижней палаты отметил, что сегодня в рамках этой процедуры депутаты могут лишьдать согласие президенту на назначение главы правительства.В ходе внесения предложений главой кабмина по кандидатурамминистров процедуры их обсуждения и консультаций отсутствуют, заметил Володин."В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобыГосударственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначениичленов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуютвнесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.Наличие возможности для представительной властивысказывать свое мнение по будущему составу правительства соответствовало быпринципам должного баланса властей, позволило бы повысить ответственность вработе кабинета министров, а также способствовало повышению эффективностиреализации полномочий президента по обеспечению согласованного взаимодействияветвей и органов государственной власти, подчеркнул Володин.