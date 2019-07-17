17.07.2019

2019-07-17 11:25:22

Знаменитая модель попала в тюрьму после нападения на стюардессу

Австралийская модель Адау Морнян получила три года условно за нападение на стюардессу. Манекенщицу также приговорили к 100 часам общественных работ, сообщает РЕН ТВ.



В январе 2019 года модель закатила скандал на борту лайнера, направлявшегося из Мельбурна в Лос-Анджелес. По словам очевидцев, пьяная девушка выкрикивала оскорбления и размахивала руками. Когда члены экипажа попытались успокоить модель, то она ударила стюардессу.



Адау Морнян могло грозить до 21 лишения свободы. Однако в суде девушка заявила, что причиной такого поведения стал сильный стресс. Несколько лет назад манекенщица стала жертвой насилия, передает телеканал RTVI.