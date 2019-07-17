Голливудский артист попал в курьезную ситуацию. Джордж Клуни получил анонимное письмо с просьбой пройти тест на отцовство.

Голливудский артист попал в курьезную ситуацию. ДжорджКлуни получил анонимное письмо с просьбой пройти тест на отцовство.В семье знаменитостипроизошел серьезный разлад. Дело в том, что послание от друга экс-возлюбленнойДжорджа Клуни, спортсменки Стэйси Киблер, попало в руки его жене АмальАламуддин.письме утверждается, что у актера есть внебрачная дочь от отношений со Стэйси. Актер встречался с ней с 2011 по 2013годы. Анонимпотребовал, чтобы Джордж Клуни сделал тест на определениеотцовства. Но артист отказывается его пройти.Супруга закатилаартисту громкий скандал, обвинив его в том, что он скрывает внебрачного ребенка,сообщает издание NW. Отмечается, чтостаршая дочь Стэйси Киблер, Ава, действительно может быть дочерью Джорджа Клуни.Выяснилось, что спортсменка пыталась уговорить звезду Голливуда жениться на нейи завести детей, но артист тогда был к этому не готов.После ссоры Киблерзаявила, что хочет расстаться с Джорджем Клуни, а через девять месяцев у нееродилась дочь. Отцом девочки она объявила некоего Джареда Проба.Отметим, что в браке с Амаль Аламуддинвоспитывает двоих наследнико – Александра и Эллу. Как писали "Дни.ру", Дранее решил рассказать о деталях страшнойаварии, в которую попал прошлым летом. Актер признался: он был уверен, чтоумирает. От печального конца звезду Голливуда спас шлем.