Звезду Дома-2 уволили с Первого канала. Глеб
Жемчугов вылетел с работы за систематические прогулы и пьянство. Сам бывший
участник телестройки не особо расстраивается.
Звезду "Дома-2" уволили с Первого канала. Глеб
Жемчугов вылетел с работы за систематические прогулы и пьянство. Сам бывший
участник телестройки не особо расстраивается.
Родители звезды "Дома-2" не желают общаться с
сыном после того, как он потерял идеальную, с их точки зрения, работу. Об
увольнении сына им сообщили руководители Глеба, которые позвонили им и
рассказали о "загулах" Жемчугова.
"Маме позвонили с Первого канала и сказали, что я в
диком загуле. Тогда родители от меня отказались, заявив, что я упустил
идеальную работу. За эти три недели ни одного сообщения не было от них, даже не
узнали, жив ли я. Они считают, что меня не спасти, общаться со мной не хотят",
– жалуется экс-звезда "Дома-2" журналистам.
30-летний Глеб Жемчугов работал редактором на шоу Шепелева "На
самом деле". У звезды "Дома-2" были большие планы, он мечтал
добиться повышения. Но в итоге лишился работы. И причин тому несколько.
"Я не работаю больше в должности старшего редактора
Первого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодически
перестал выходить на работу. Вторая – мое тотальное разочарование в том, что там
происходит, какие люди там работают", цитирует бывшую
издание .
Глеб перестал получать удовольствие от работы. Программу
Шепелева считает
неискренней. Он уверен, что все трогательные истории, которые рассказывают
участники передачи, преследуют одну цель – получить высокий рейтинг.