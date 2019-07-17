Звезду Дома-2 уволили с Первого канала. Глеб Жемчугов вылетел с работы за систематические прогулы и пьянство. Сам бывший участник телестройки не особо расстраивается.

Звезду "Дома-2" уволили с Первого канала. ГлебЖемчугов вылетел с работы за систематические прогулы и пьянство. Сам бывшийучастник телестройки не особо расстраивается.Родители звезды "Дома-2" не желают общаться ссыном после того, как он потерял идеальную, с их точки зрения, работу. Обувольнении сына им сообщили руководители Глеба, которые позвонили им ирассказали о "загулах" Жемчугова."Маме позвонили с Первого канала и сказали, что я вдиком загуле. Тогда родители от меня отказались, заявив, что я упустилидеальную работу. За эти три недели ни одного сообщения не было от них, даже неузнали, жив ли я. Они считают, что меня не спасти, общаться со мной не хотят",– жалуется экс-звезда "Дома-2" журналистам.30-летний Глеб Жемчугов работал редактором на шоу Шепелева "Насамом деле". У звезды "Дома-2" были большие планы, он мечталдобиться повышения. Но в итоге лишился работы. И причин тому несколько."Я не работаю больше в должности старшего редактораПервого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодическиперестал выходить на работу. Вторая – мое тотальное разочарование в том, что тампроисходит, какие люди там работают", цитирует бывшуюиздание .Глеб перестал получать удовольствие от работы. ПрограммуШепелева считаетнеискренней. Он уверен, что все трогательные истории, которые рассказываютучастники передачи, преследуют одну цель – получить высокий рейтинг.