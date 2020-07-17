Мебельный ритейлер JYSK намерен отвоевать себе место в России.

Компания JYSK, которая является аналогом шведской сети товаров для дома IKEA, планирует открыть 100 магазинов в Москве и Подмосковье.Как сообщил представитель компании Давид Туганов, до конца года в Московском регионе откроется еще три магазина.Сейчас в столице работает три магазина JYSK – в ТЦ "Тройка" в Красносельском районе, в ТЦ "Калита" в Ясенево и в ТЦ "Ашан Алтуфьево".JYSK – международная сеть, которая объединяет более 2 тысяч 900 магазинов в 53 странах мира. Первый магазин в столице открылся в июне.