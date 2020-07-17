Весам нужно настроиться на позитив, Стрельцы проявят лучшие черты своей натуры, а Козерогам уделить внимание своему здоровью. Подробности читайте в гороскопе на выходные, 18 и 19 июля 2020 года.

Весам нужно настроиться на позитив, Стрельцы проявят лучшие черты своейнатуры, а Козерогам уделить внимание своему здоровью. Подробности читайте вгороскопе на выходные, 18 и 19 июля 2020 года.ОвенУ Овнов в эти выходные может бытьэдакое заботливое настроение. Вы можете охватить желанием помочь и приласкать всеживое вокруг вас, от домашних животных до своих возлюбленных. Главное в этомделе не перегнуть палку, ведь некоторые могут воспринять избыток внимания иопеки удушающим. Также гороскоп говорит, что не стоит забывать о себе самих. Вашиблизкие рады видеть вас расслабленными и счастливыми, поэтому направьте энергиюи на то, чтобы побаловать себя.ТелецБудет много забот. Различныеобязанности могут накинуться на вас одновременно со всех сторон. Куча людейбудет жаждать вашего внимания. Как вежливый и ответственный человек, вы можетепочувствовать себя обязанными успеть всюду. Но, скорее всего, это будетневозможно. Поэтому гороскоп советует, в эти выходные, 18 и 19 июля, расставьтеприоритеты и решайте только самые главные вопросы.БлизнецыБудьте аккуратны в сфере денег.Проявите сдержанность и разумность, не срываясь на импульсивные траты. В целомлучше переждать этот период, воздержавшись от крупных покупок, рискованныхвложений, кредитов и прочих манипуляций в финансовой сфере. Гороскоп говорит,лучше всего просто займитесь текущей работой, спокойно и без спешки, раскидавстарые "хвосты". Скоро ситуация станет более ровной.РакВ эти выходные чувственнаясторона Раков, скорее всего, проявит себя. Вас будет привлекать все, чтосвязано с эмоциями, эстетикой и прочим. Это время хорошо подходит для походов вмузей, чтения хорошей книги, прогулок в каких-то красивых местах. Гороскопговорит, 18 и 19 июля найдется пространство и для любовных отношений. Романтическиевстречи будут бурными и страстными. Наслаждайтесь моментом.ЛевЕсли вы в последнее время немногосбились с пути и не знаете как и куда двигаться дальше, то сейчас у Львовнаступает период, позволяющий привести все в норму. Ищите ориентиры, каквнутри, так и вне себя. Это может появившаяся убежденность в верности цели, таки встреча людей, которые могут стать для вас отличными советчиками илипримерами. Гороскоп говорит, если в эти выходные, 18 и 19 июля, вы встретителюдей, на которых вам бы хотелось быть похожими, постарайтесь провести с нимипобольше времени, чтобы впитать их стиль мышления и поведения.ДеваВ эти выходные, вероятно, Девы будутоказываться в нужном месте в нужное время, встречать нужных людей и выбиратьнаилучшие альтернативы. Используйте появившиеся возможности по полнойпрограмме. Гороскоп говорит, будьте готовы к переменам. Ваши действия в этивыходные могут повлечь за собой серьезные изменения в жизни, хотя и не сразу.Впрочем, преимущественно это будут позитивные перемены, так что особенноволноваться не стоит.ВесыВ эти выходные Весы могут просыпатьсяпо утрам, смотреть в зеркало и думать, что ненавидят то, что видят, хотя приэтом, не исключено, будут выглядеть вполне хорошо. Все дело в настрое. Бытьможет, напряжение последних дней или какие-то неудачи привели к тому, что вывидите реальность в серых тонах. Выше нос и больше позитива. Впрочем, гороскопговорит, если вы уверены в том, что вам нужно привести в порядок, это будутхорошие дни для покупки новой одежды или стрижки. Чтобы поднять настроение,побалуйте себя – это больше необходимость, чем роскошь.СкорпионЭто будет волшебный период,который можно охарактеризовать как самопознание через отношения. Скорпионы вэти выходные, 18 и 19 июля, будут близки телесно и духовно к тем, кого онилюбят. Это шанс сказать самые теплые слова и углубить отношение. Более того, кто-то,вероятно, будет нуждаться в вашей помощи,и вы будете в силах ее дать. Гороскоп говорит, в эти дни вы будете особенночувствительны и проницательны. Постарайтесь, чтобы ваш тонус и позитив былвысок – у вас есть все, что нужно, чтобы передать его другим.СтрелецВ эти выходные Стрельцы будутособенно привлекательны. Ваша естественная теплая и любящая натура проявится ссамых лучших стороны. Даже случайные встречи с представителями противоположногопола могут привести к сближению, а новые знакомые могут стать друзьями. Если выуже в отношениях, то это отличное время, чтобы создать незабываемую атмосферувзаимного тепла и доверия.КозерогУделите внимание своему здоровью.Козерогам в эти выходные следует вернуть в норму распорядок дня, если впоследнее время он существенно сбился. Правильно питайтесь, занимайтесьспортом, не злоупотребляйте вредными привычками. Гороскоп говорит, очень важновысыпаться, особенно если на этой недели у вас был недосып. Восстановите силы,они определенно вам понадобятся для новых свершений.ВодолейВ эти выходные Водолеям будетсложно отвлечься от мыслей о работе. Вероятно в течение дня вы будете то и делодумать о каких-то проектах, которые вызывают у вас интерес или же время на ихреализацию поджимает. Вы можете погрузиться в подобные размышления глубже, чемэто необходимо. Гороскоп говорит, все же лучше сделать так, чтобы это не отвлекаловас от других важных дел, например, от семьи и детей, или возлюбленных.Позвольте себе взять паузу и немного отвлечься.РыбыЧтобы вернуть баланс и гармонию в своюжизнь, Рыбам в эти выходные нужно заняться "ремонтными работами", будьто отношения, материальная или духовная сфера. Если были ссоры – помиритесь,если вы в плохом настроении – найдите способ его повысить. Сделайте уборкудома, выкиньте хлам, сделайте нужные покупки. Гороскоп говорит, именно такойподход позволит вам вернуться в норму и двигаться дальше с новыми силами иуверенностью.| Гороскоп на 2020 год – | | | |