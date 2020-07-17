17.07.2020

2020-07-17 10:10:04

Госпрограмма помогла гусевчанам стать фермерами

Помощь в нелегком деле. Власти Гусь-Хрустального района оказали финансовую поддержку молодым фермерам.

- Это девочка, зовут ее Маячка. Она родилась у нас в мае. Порода "швиц", бурый "швиц". Для себя их оставляем, выращивать будем.

Фермером Алексей Лебедев стал два года назад. Вместе с братом они решили заняться молочным скотоводством- подобрали место рядом с деревней Вашутино, завели коров швицкой и симментальской породы. Фермеры приняли участие в региональной программе "Агростартап" и получили грант на развитие - более двух с половиной миллионов рублей.

Алексей Лебедев, руководитель фермерского крестьянского хозяйства:

- За год у нас маленько стало получаться, увидели что получается. Решили еще раз взять грант сейчас, и сейчас подался я уже, тоже получил грант. Хочу купить уже кормораздатчик, увеличить поголовье, как минимум в два раза.

За последние несколько лет в Гусь-Хрустальном районе появилось 10 новых крестьянских фермерских хозяйств, разной направленности- это растениеводство, выведение скота , и даже пчеловодство. Местные власти помогают молодым фермерам, сумма господдержки составила 27 миллионов рублей.

Алексей Кабенкин, глава Гусь-Хрустального района:

- Это гос. программа, направлена на поддержку начинающих фермеров. Средства в основном идет из областного бюджета, а часть средств мы выплачиваем начинающим фермерам из районного бюджета.

Планов на будущее у фермеров много. Собираются покупать новые земли, обрабатывать больше полей, ведь корм для скота они заготавливают сами. Освоили и новую технологию упаковки сена, теперь его заматывают в пленку. А осенью на ферме планируют запустить линию упаковки молочных продуктов.



Екатерина Таманова, Максим Котов. Вести Владимир.