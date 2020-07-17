Когда представители творческих профессий приобретают графические планшеты, они сталкиваются с огромным количеством моделей, каждая из которых имеет свои отличительные особенности.
Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного устройства, важно понять те задачи, которые техника выполняет.
Такая Периферия для компьютера пригодна для:
- рисования – может быть с нуля, а может быть и более продвинутый уровень;
- создания анимации и компьютерной цифровой графики;
- подготовки логотипов, баннеров, вывесок и прочей популярной рекламной продукции;
- создания аниме и комиксов;
- ретушь фото и подготовка текстов.
Планшеты такого плана являются незаменимыми там, где необходимо демонстрировать процесс создания объекта и переносить рисунки с аналоговых носителей на цифру. Чаще всего это презентации, семинары и мастер-классы.
Для того чтобы понять, как именно выбрать графический планшет, важно подробнее изучить установки. Специалисты делят их на пару групп в зависимости от назначения:
- варианты для рисования – рассматриваются чаще для обучения и развития основных навыков, нередко приобретаются как дополнительный гаджет для хобби и творчества. Функционал дешевых моделей ограничен, при этом, имеются решения с неплохим перечнем функций;
- решения для художников – установки предложены для комфортной работы в графических редакторах, для создания графики, иллюстраций и анимации. Таким моделям отдают свое предпочтение геймдизайнеры и креативщики;
- профессиональные планшетные – практика показывает, что это наиболее сложные установки с безграничными возможностями для полноценного функционирования под серьезными проектами.