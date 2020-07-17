Когда представители творческих профессий приобретают графические планшеты, они сталкиваются с огромным количеством моделей, каждая из которых имеет свои отличительные особенности.

Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного устройства, важно понять те задачи, которые техника выполняет.

Такая Периферия для компьютера пригодна для:



рисования – может быть с нуля, а может быть и более продвинутый уровень;

создания анимации и компьютерной цифровой графики;

подготовки логотипов, баннеров, вывесок и прочей популярной рекламной продукции;

создания аниме и комиксов;

ретушь фото и подготовка текстов.



Планшеты такого плана являются незаменимыми там, где необходимо демонстрировать процесс создания объекта и переносить рисунки с аналоговых носителей на цифру. Чаще всего это презентации, семинары и мастер-классы.

Для того чтобы понять, как именно выбрать графический планшет, важно подробнее изучить установки. Специалисты делят их на пару групп в зависимости от назначения: