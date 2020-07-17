В области вновь горят автомобили. Очередной случай произошел в Александровском районе. Сообщение о пожаре спасатели получили утром 17 июля. На место происшествия незамедлительно прибыли

В области вновь горят автомобили. Очередной случай произошел в Александровском районе. Сообщение о пожаре спасатели получили утром 17 июля. На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы. Площадь пожара составила всего 5 кв.м., но этого хватило для того, чтобы автомобиль выгорел полностью. В МЧС предполагают, что автомобиль подожгли. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: Сейчас органы полиции