Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину об очень странных вещах, происходящих в республике. 9 августа в стране пройдут президентские выборы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину об "очень странных вещах", происходящих в республике. 9 августа в стране пройдут президентские выборы.На встрече с Мишустиным, который прибыл в Минск 17 июля, Лукашенко напомнил главе российского кабмина, что в республике идет предвыборная кампания. В это время "происходят очень странные вещи", заявил белорусский лидер.По его словам, иногда он думает, откуда берутся эти вещи. "А вот всякое получается, я вам потом расскажу об этом", – сказал Лукашенко Мишустину.Какие именно странные вещи происходят, белорусский лидер не уточнил. Вероятно, глава государства имел в виду акции протеста, которые идут в республике с конца мая.Их участники недовольны давлением властей на альтернативных кандидатов. Одна из самых массовых акций прошла в начале недели, после того, как Центризбирком объявил итоговый список кандидатов на президентских выборах – 2020.Среди них не оказалось бывшего председателя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и экс-дипломата Валерия Цепкало – самых популярных альтернативных кандидатов. Первого обвинили в финансовых махинациях, а второй, по мнению ЦИК, не собрал нужного количества подписей для выдвижения.Зато в перечне кандидатов оказалась политический активист Светлана Тихановская. Во время сбора подписей она получала угрозы в свой адрес, но решила продолжить кампанию. Многие считают ее главным соперником Александра Лукашенко.Также в голосовании примут участие бывший депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и бизнесмен Сергей Черечень. Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа.Лукашенко заявил Мишустину, что ждет своего "доброго друга" Путина в Минске на встрече в рамках ЕАЭС.Передал "самые добрые пожелания, привет от белорусского народа" и попросил сказать, что "его здесь любят, уважают, он это прекрасно знает".— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)