Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Правительству национального согласия с требованием без предъявления условий вернуть похищенных сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана обратно на родину. Видеозапись с обращением была опубликована в Telegram-канале Малькевича.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Правительству национального согласия с требованием без предъявления условий вернуть похищенных сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана обратно на родину. Видеозапись с обращением была опубликована в Telegram-канале Малькевича.По словам общественника, беззаконие должно прекратиться, а Шугалей и Суэйфан должны вернуться домой."Беззаконие не может быть бесконечным. Никакие обвинения предъявлены не были", – констатировал он.Общественник уверен, что пока так называемое "правительство" позволяет себе подобные действия, продолжая ставить жизни граждан под угрозу, нелегитимное ПНС не сможет построить конструктивный диалог с Россией.Кроме того, он отметил, что Шугалей и Суэйфан стали одним из элементов внутриливийской борьбы между Файезом Сарраджем и Фатхи Башагой, так как последний пытается укрепить свои позиции.Ранее в Сети появился видеоролик с обращением похищенных социологов. По мнению Малькевича, данная запись является неоспоримым доказательством того, что руководство ПНС услышало требования российского руководства.Стоит напомнить, что российские ученые в 2019 году отправились в североафриканское государство для проведения социологических исследований. Вскоре они были похищены и брошены в частную тюрьму "Митига", которая контролируется террористом . Данная тюрьма известна своими и нечеловеческими условиями содержания заключенных.