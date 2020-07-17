В озеро Байкал попала нефть, пролившаяся с частного судна. В результате там образовалось нефтяное пятно. Утечка произошла во время шторма. Стоявший у причала в поселке Хужир корабль ..

В озеро Байкал попала нефть, пролившаяся с частного судна. В результате там образовалось нефтяное пятно.Утечка произошла во время шторма. Стоявший у причала в поселке Хужир корабль накренился, из-за чего топливо из него вылилось в водоем. Специалисты уже взяли пробы воды из озера, им предстоит оценить причиненный экологии ущерб. Виновники происшествия устанавливаются.