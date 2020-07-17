На основании порядка 50 тысяч обращений в столичные правоохранительные органы компания Delta системы безопасности провела исследование уровня опасности в разных районах Москвы. Самым ..

На основании порядка 50 тысяч обращений в столичные правоохранительные органы компания "Delta системы безопасности" провела исследование уровня опасности в разных районах Москвы. Самым криминальный традиционно было признано Северное Измайлово, передает . Составили ему компанию также Перово и Преображенский район.В центре Москвы также обнаружены зоны опасности. Речь идет о Пресненском и Таганском районах. Люблино, Кунцево, Филевский парк и Хорошевский район также были признаны недостаточно безопасными. Как установили специалисты, на уровень опасности в районе влияют наличие в нем рынков, вокзалов, ночных клубов, баров, промышленных зон и общежитий мигрантов.