Иномарка влетела в разделительный барьер. Авария произошла в Петушинском районе на 132 км трассы М-7. По предварительной информации, 49-летняя автоледи, управляя автомобилем «КИА»,

Иномарка влетела в разделительный барьер. Авария произошла в Петушинском районе на 132 км трассы М-7. По предварительной информации, 49-летняя автоледи, управляя автомобилем «КИА», двигалась в сторону Владимира. Женщина потеряла управление транспортным средством и наехала на разделительный барьер. В этой аварии имеются пострадавшие. Яна Артемьева, сотрудник пресс-службы УМВД области: В результате ДТП пострадали 2 пассажира автомобиля.