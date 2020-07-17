Телеведущий Александр Рогов не оценил наряды Полины Гагариной. Он назвал настоящих модников эстрады.

Телеведущий Александр Рогов не оценил наряды Полины Гагариной. Он назвал настоящих модников эстрады.Ксения Собчак во время недавнего интервью с Екатериной Варнавой отметила, что самой модной в шоу-бизнесе является Полина Гагарина. Александр Рогов категорически не согласен с мнением журналистки. Стилист считает, что красивые наряды не всегда говорят о чувстве стиля.Рогову нравится концертный гардероб Гагариной. Он отметил ее точеную фигуру, под которую специально шьют наряды. "Полина – не модная. У нее есть хорошо продуманная стилевая опора для сцены, но это не значит, что она модная", – уточнил телеведущий.Примером хорошего вкуса Александр считает певицу Елку. По его мнению, артистка всегда в курсе трендов, и с успехом подбирает наряды. Также стилист восхищается Ренатой Литвиновой, которая "отлично чувствует одежду любого бренда". Как заметил Рогов, актриса всегда выглядит уникальной.29 Ноя 2018 в 1:09 PSTСветлана Лобода – тоже модница, отметил телеведущий. "Это абсолютно продуманный, нереальный коммерческий проект. Просто все на своем месте. Это кайф – и визуальный, и музыкальный", – пояснил он. К числу людей с отличным чувством стиля Александр Рогов также отнес Елену Темникову, Ольгу Серябкину, Макса Барских и Ивана Дорна.