Дети почти месяц находились с Павлом Прилучным. Агата Муцениеце очень соскучилась по ним.

Дети почти месяц находились с Павлом Прилучным. Агата Муцениеце очень соскучилась по ним.Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись месяц назад. Они разошлись мирно, имущество не делили. Было решено, что детей актеры будут воспитывать вместе, а те иногда смогут жить у отца.Сразу после развода Прилучный забрал отпрысков в Санкт-Петербург, где снялся в нескольких сценах нового фильма. Муцениеце в это время лечилась от бронхита в клинике.Спустя некоторое время Павел вместе с наследниками отправился в Крым. Компанию им составила Мирослава Карпович. После этого в Сети начали ходить слухи о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки".Судя по появившимся в интернете кадрам, Мирослава отлично ладила с дочерью и сыном любимого. Агата не знала, что наследники будут проводить время с новой пассией отца."Я их отпускала только с папой", – отметила актриса.11 Янв 2019 в 8:05 PSTНаконец Прилучный вернулся из отпуска, и произошло долгожданное воссоединение детей с матерью. Муцениеце бесконечно рада видеть дочь и сына. Да и наследники ни на минуту не отходят от Агаты. Теперь актриса активно публикует видеозаписи, на которых запечатлены ее дети.