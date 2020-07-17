Александр Рогов поделился экспертным мнением насчет нарядов Тины Канделаки. Стилисту не за что похвалить телеведущую.

Александр Рогов поделился экспертным мнением насчет нарядов Тины Канделаки. Стилисту не за что похвалить телеведущую.В инстаграм-аккаунте Тины Канделаки много снимков, на которых телеведущая демонстрирует дорогие наряды. Правда, одни вещи давно вышли из моды, а другие неправильно сочетаются, заметил Александр Рогов.Некоторые образы Канделаки помогает составлять фешен-директор журнала Tatler. Однако Рогов не видит результата – практически все варианты оставляют желать лучшего."Вижу просто некий набор трендов: красный цвет, джинсы с высокой посадкой, футболка, цепь-чокер и просто белые лодки. Это плохо!" – сказал Александр.А вот давнюю соперницу Тины Ксению стилист, напротив, похвалил. Он отметил, что в последнее время Ксения Собчак выглядит симпатично.Рогову понравился недавний образ журналистки – брючный костюм кофейного цвета в сочетании с майкой и замшевой сумкой. "Чистенько, без трэша. И волосы всегда красивые", – уточнил эксперт.6 Дек 2018 в 5:26 PSTНапомним, что Александр Рогов также высказался о чувстве стиля Полины Гагариной. По его мнению, певицу .