Телеканал Россия 1, входящий в состав холдинга ВГТРК, стал самым популярным в крупных городах России в первом полугодии 2020 года, оставив Первый канал позади. Об этом сообщили в ..

Телеканал "Россия 1", входящий в состав холдинга ВГТРК, стал самым популярным в крупных городах России в первом полугодии 2020 года, оставив Первый канал позади. Об этом сообщили в исследовательской компании Mediascope.Стоит отметить, что в конце 2019 года "Россия 1" также возглавлял тройку лидеров. Вместе с ним в топ-3 попали Первый канал и НТВ.