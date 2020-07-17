Рядом с Пекинкой затопило гаражный кооператив. Собственники в ужасе. После сильных ливней на территории ГСК «11А» образовалось целое озеро. Владельцы гаражей уже наводят вот такие мосты
<a href="https://33live.ru/novosti/17-07-2020-ryadom-s-m-7-zatopilo-garazhnyj-kooperativ-sobstvenniki-podschityvayut-ushherb.html" target="_blank">Рядом с М-7 затопило гаражный кооператив. Собственники подсчитывают ущерб</a> - Рядом с Пекинкой затопило гаражный кооператив. Собственники в ужасе. После сильных ливней на территории ГСК «11А» образовалось целое озеро. Владельцы гаражей уже наводят вот такие мосты
[url=https://33live.ru/novosti/17-07-2020-ryadom-s-m-7-zatopilo-garazhnyj-kooperativ-sobstvenniki-podschityvayut-ushherb.html]Рядом с М-7 затопило гаражный кооператив. Собственники подсчитывают ущерб[/url] - Рядом с Пекинкой затопило гаражный кооператив. Собственники в ужасе. После сильных ливней на территории ГСК «11А» образовалось целое озеро. Владельцы гаражей уже наводят вот такие мосты