Рядом с Пекинкой затопило гаражный кооператив. Собственники в ужасе. После сильных ливней на территории ГСК «11А» образовалось целое озеро. Владельцы гаражей уже наводят вот такие мосты

Рядом с Пекинкой затопило гаражный кооператив. Собственники в ужасе. После сильных ливней на территории ГСК «11А» образовалось целое озеро. Владельцы гаражей уже наводят вот такие мосты из досок. Пробраться к затопленному имуществу можно либо только по ним, либо в болотных сапогах. Да всё критично. Вон оборудование полностью в воде. Видно там по стене. Вот если