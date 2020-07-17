Лето 2020 года выдалось не самым удачным с точки зрения туризма: уже середина июля, а для отдыха россиянам доступны только отечественные курорты. Многие выбрали Сочи, отправиться туда решил и один из участников группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов.

Лето 2020 года выдалось не самым удачным с точки зрения туризма: уже середина июля, а для отдыха россиянам доступны только отечественные курорты. Многие выбрали Сочи, отправиться туда решил и один из участников группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов.Солист коллектива записал обращение к россиянам. Судя по всему, он арендовал катер или яхту для роскошного отдыха на берегу Черного моря. "Спецрепортаж из города Сочи, который даже не как Монако, а круче Монако!" – с гордостью заявил он.По мнению Рыжего из "Иванушек", Черное море – самое чистое в мире. На этом курорте его устраивает практически все. Беспокоит только одно – толпы туристов, которые на радостях после карантина сразу решили отправиться в отпуск."Единственное что, вас реально много! Вот реально много отдыхающих, все рванули в Сочи. Ну и я вместе с вами! Привет вам!" – закончил свое обращение Андрей Григорьев-Апполонов.Напомним, что Россия закрыла международное сообщение после начала . Чиновники уже . Не исключено, что одной из первых стран, куда разрешат отправиться, станет Турция.