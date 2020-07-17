Пролетели над Суздалем. Во Владимирскую область заглянул фестиваль воздухоплавателей «Золотое Кольцо России». Для местных жителей зрелище стало настоящим шоу. На официальной странице

Пролетели над Суздалем. Во Владимирскую область заглянул фестиваль воздухоплавателей «Золотое Кольцо России». Для местных жителей зрелище стало настоящим шоу. На официальной странице фестиваля в соцсети они поделились фотографиями и видео. Организаторы рассказали, что 19-й фестиваль мог не состояться сначала из-за ситуации с коронавирусом, потом из-за капризов погоды. Но в итоге всё сложилось. 17 июля около