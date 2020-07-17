Злоумышленник взломал дверь транспортного средства с помощью отвертки, завел его и скрылся с места происшествия...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о хищении автомобиля, принадлежавшего одной из транспортных компаний. Со слов заявителя, накануне он припарковал машину марки «Газель» на улице Александры Монаховой, а когда вернулся, обнаружил ее пропажу. Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Ростовской области задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Установлено, что подозреваемый взломал дверь автомобиля с помощью отвертки, завел транспортное средство и скрылся с места происшествия. Похищенный автомобиль изъят и в будет возвращен законному владельцу.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (999) 010-51-79