Анастасия Стоцкая трогательно поздравила сына с днем рождения. Мальчику исполнилось девять лет.

Анастасия Стоцкая трогательно поздравила сына с днем рождения. Мальчику исполнилось девять лет.В 2008 году Анастасия Стоцкая рассталась с актером Алексеем Секириным. В этом браке у певицы не было детей. Вскоре она начала встречаться с бизнесменом Сергеем Абгаряном, от которого захотела родить. Первенец появился на свет в 2011-м. Его назвали Александром.Мальчик стал подрастать, а поклонники – замечать, что он удивительно похож на Филиппа Киркорова. Дочь Веру, которую певица родила в 2017-м, также начали сравнивать с народным артистом. Общественность предположила, что Анастасия родила наследников не от супруга, а от своего наставника.Из-за слухов Стоцкая перестала скрывать, как выглядит ее муж. Она опубликовала в Сети несколько совместных снимков, чтобы положить конец нелепым пересудам.16 Июл 2020 в 1:55 PDTГоды идут, а дети Анастасии все больше напоминают короля российской эстрады. Накануне певица выложила снимок сына и написала: "Моя душа. Мое сердце. Девять лет".Поклонники присоединились к поздравлениям, однако не смогли не отметить очевидное: "Похож на Киркорова!", "Боже мой! Копия Филиппа!" Фотография Александра за сутки собрала почти пять тысяч лайков.