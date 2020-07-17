17.07.2020

2020-07-17 09:25:04

Тысячи учителей Владимирской области получат доплаты

С сентября дополнительную финансовую поддержку получат 6700 педагогов области.

Эту доплату предложил ввести президент Владимир Путин. На эти цели в 2020 году выделили 174 миллиона рублей.

Доплата будет ежемесячной - 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом, доплаты, которые существовали ранее, также сохранятся.