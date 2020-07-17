Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что эпидемия коронавируса в России не возымеет существенных последствий для демографии. ..

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что эпидемия коронавируса в России не возымеет существенных последствий для демографии. Специалист пояснил, что от инфекции погибают, в основном, – пожилые люди.Тавадян отметил, что граждане старше 65 лет, которые становятся жертвами вируса, не сильно повлияют на показатели рождаемости. Он добавил, что низкая смертность от COVID-19 в России связана с тем, что в стране мало людей в возрасте 80 и более лет, которые часто умирают от коронавируса в Европе, пишет