Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 остался позади во всех регионах России. Специалист ..

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 остался позади во всех регионах России. Специалист констатировал, что инфекция постепенно отступает.Так, наиболее существенное снижение заболеваемости наблюдается, среди прочих – в Московской, Тверской, Белгородской, Воронежской областях и Забайкалье. Чуть медленнее эпидемия угасает в Тульской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областях, а также в Татарстане, Якутии и на Камчатке, сообщает