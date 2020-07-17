Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Овсянкина Александра Анатольевича, 1953 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Овсянкина Александра Анатольевича, 1953 года рождения, проживающего на территории п. Киевский, который 14 июля 2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие русого цвета, усы, на ладони имеется родинка.Был одет: спортивная ветровка темно-синего цвета, майка серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79