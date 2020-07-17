17.07.2020

2020-07-17 13:30:04

В Александрове активисты взяли ликвидацию свалок в свои руки

В Александрове активисты в очередной раз организовали благотворительную акцию по уборке территории города. Это первая акция после карантина.

Подключились девять человек - семеро взрослых и двое детей. Они собрали более ста килограммов стекла, 14 килограммов макулатуры, по восемь - металла и пластиковых бутылок. Весь собранный мусор активисты отвезли на сортировку. Как сообщили "Вестям" организаторы, в ближайшее время пройдут подобные акции. И они будут более масштабными. За новостями желающие могут следить в группе вконтакте "Александров свалка.нет"