Во дворе дома на Новорязанской улице у потерпевшего возник конфликт с неизвестными, в результате которого один из мужчин нанес ему удар кулаком в голову, от которого он упал...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация из медицинского учреждения о доставлении молодого человека с открытой черепно-мозговой травмой. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что во дворе дома на Новорязанской улице у потерпевшего возник конфликт с неизвестными. В результате ссоры один из мужчин нанес 28-летнему местному жителю удар кулаком в голову, от которого он упал.Согласно справке из медицинского учреждения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из хостелов задержали подозреваемого – ранее судимого 30-летнего приезжего мужчину. Со слов задержанного, конфликт возник на почве внезапно возникших неприязненных отношений.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60