Злоумышленница обманным путем завладела денежными средствами потерпевшего, которыми распорядилась по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции обратился 45-летний житель столицы. Он рассказал, что решил приобрести в собственность помещение на Бутырской улице. Через своих знакомых, он познакомился с женщиной, которая представилась сотрудником администрации города и пообещала оказать содействие в покупке помещения. Потерпевший согласился и подписал договор, согласно которому передал ей более 13 млн рублей. Однако по истечению сроков договора, взятые на себя обязательства женщина не выполнила и перестала выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 59-летнюю жительницу столицы. Установлено, что подозреваемая не являлась лицом, за которое себя выдавала, и возможности помочь в приобретении помещения у нее не было. Злоумышленница обманным путем завладела денежными средствами потерпевшего, которыми распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60