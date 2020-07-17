Полицейские и общественники напомнили участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дорогах.

Около года назад на территории Гороховецкого района был реализован проект «Невнимательность ценою в жизнь», в рамках которого на тротуарах и подходах к проезжей части вблизи образовательных учреждений были нанесены надписи «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку».Успешное решение проблемы по снижению травматизма на дорогах возможно только при условии совместных действий. Сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками ПНД отделения МВД России по Гороховецкому району при участии добровольных народных помощников провели акцию «Безопасный переход для двоих». В ходе мероприятия полицейские напомнили ребятам и взрослым о правилах поведения на дороге и вблизи проезжей части, рассказали родителям, что переходить дорогу с малышом необходимо только взяв его за руку. Также обратили внимание взрослых участников дорожного движения на то, что они должны собственным примером ежедневно воспитывать в ребенке законопослушного пешехода. Всем участникам акции вручались памятки о безопасном поведении на дорогах.Полицейские надеются, что подобные мероприятия привлекут внимание граждан к проблеме безопасности на дорогах и повысят сознательность участников дорожного движения.