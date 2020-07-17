Полицейские и общественники напомнили участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дорогах.
Около года назад на территории Гороховецкого района был реализован проект «Невнимательность ценою в жизнь», в рамках которого на тротуарах и подходах к проезжей части вблизи образовательных учреждений были нанесены надписи «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку».
Успешное решение проблемы по снижению травматизма на дорогах возможно только при условии совместных действий. Сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками ПНД отделения МВД России по Гороховецкому району при участии добровольных народных помощников провели акцию «Безопасный переход для двоих». В ходе мероприятия полицейские напомнили ребятам и взрослым о правилах поведения на дороге и вблизи проезжей части, рассказали родителям, что переходить дорогу с малышом необходимо только взяв его за руку. Также обратили внимание взрослых участников дорожного движения на то, что они должны собственным примером ежедневно воспитывать в ребенке законопослушного пешехода. Всем участникам акции вручались памятки о безопасном поведении на дорогах.
Полицейские надеются, что подобные мероприятия привлекут внимание граждан к проблеме безопасности на дорогах и повысят сознательность участников дорожного движения.