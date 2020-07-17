Районный суд Казани арестовал бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова, передает сайт . Экс-чиновник обвиняется в том, что в 2003 году он заплатил за убийство человека, который ..

Районный суд Казани арестовал бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова, передает сайт . Экс-чиновник обвиняется в том, что в 2003 году он заплатил за убийство человека, который слишком часто писал на него жалобы в различные инстанции. Ему избрана мера пресечения в виде двух недель в СИЗО.