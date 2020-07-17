Ущерб превысил 400 тысяч рублей

В Коврове сотрудница банка присваивала себе деньги клиентов, которые лежали на вкладах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Женщина работала управляющей банковского офиса. В июле 2018 года она оформила фиктивный расходный кассовый ордер на 200 тысяч рублей, подделав подпись клиента, после чего забрала деньги из кассы.Потом деньги женщина похищала не только из кассы, но и переводя со счетов клиентов на свой личный счет. Правоохранители подсчитали, что мошенница произвела более 20 таких переводов на сумму от 500 рублей до 80 тысяч рублей. Общий материальный ущерб превысил 400 тысяч рублей.Обвиняемая признала свою вину и вернула деньги. Уголовное дело направлено в суд.