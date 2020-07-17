Президент России Владимир Путин еще не выбрал кандидата на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий ..

Президент России Владимир Путин еще не выбрал кандидата на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "". Пресс-секретарь российского лидера добавил, что долго без главы регион оставаться не будет.Замена Сергею Фургалу потребовалась из-за того, что сам он находится под арестом в Москве. Главу региона подозревают в организации нескольких убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и соседней Амурской области.