Защищается, как лев, даже от тех, кто в несколько раз крупнее. Это видео появилось в одной из социальных сетей, посвящённых природе Владимирского края. На нём видно, как маленький грызун

Защищается, как лев, даже от тех, кто в несколько раз крупнее. Это видео появилось в одной из социальных сетей, посвящённых природе Владимирского края. На нём видно, как маленький грызун нападает на собаку. При этом она ведёт себя достаточно миролюбиво. В публикации сообщается, что это дикий хомяк, а встреча с ним произошла на лугу в парке