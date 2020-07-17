Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила решение о повышении цен, которое ранее озвучили в Газпроме. Новые тарифы начнут действовать с начала августа. Подорожание заметят даже оптовики.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила решение о повышении цен, которое ранее озвучили в "Газпроме". Новые тарифы начнут действовать с начала августа. Подорожание заметят даже оптовики.Цена на газ для россиян вырастет сразу на 3%. Эта цифра закреплена в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Примечательно, что изначально в ведомстве предлагали отказаться от индексации цены на газ для населения. Эксперты ФАС заявляли, что увеличение стоимости голубого топлива нужно сдержать из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса: многие компании разорились, люди остались без работы.Вероятно, в правительстве все-таки решили, что цену на газ для населения необходимо поднять. Это планировали сделать еще 1 июля, но тогда произошла заминка с подготовкой соответствующего приказа. Теперь же все удалось сделать вовремя.В приказе ФАС указано, что вырастет и оптовая цена на газ. Например, для столицы и области с 1 августа она составит 114 рублей за тысячу кубометров.Напомним, что недавно . В компании не раскрыли подробностей, но дали понять, что рост стоимость голубого топлива обязательно произойдет.Как писали "Дни.ру",. Стоимость коммунальных услуг в общей сложности увеличилась на 4,7%.