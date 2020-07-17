Специалисты Роспотребнадзора отметили увеличение количества некачественных товаров для детей в магазинах России. Если в 2013 году их доля составляла 5,2%, то в 2019 году – уже 10,3%. Больше всего ..

Специалисты Роспотребнадзора отметили увеличение количества некачественных товаров для детей в магазинах России. Если в 2013 году их доля составляла 5,2%, то в 2019 году – уже 10,3%.Больше всего претензий у экспертов к одежде и обуви. Зачастую на этой продукции не указана страна-изготовитель или отсутствует какая-либо маркировка. Кроме того, возникают вопросы и к игрушкам, в составе которых обнаруживали вредные для детей красители, пишут "".