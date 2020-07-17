17.07.2020

2020-07-17 14:15:04

В Суздале пройдет трехдневный фестиваль бега

Сегодня в полночь в Суздале в шестой раз открывается фестиваль спорта Голден Ринг Ультра Трейл . Впервые соревнование попало в топ-30 известных стартов планеты.

Трейлраннинг - спортивная дисциплина, которая предполагает бег по естестенному природному рельефу. И вколючает в себя элементы кросса и горного бега. Это масштабнгый трехдневный фестиваль, где многие спортсмены знают друг друга. Дистанций будет восемь: от десяти километров - для новичков, до ста - это ультрамарафон для истинных экстремалов.

Победители на стометровой дистанции получают главный приз - автомобиль. А также впервые пройдет ночной старт на 10 километров. И для маленьких бегунов - дистанции 1 и 3 километра.

Кстати, обычно в забеге принимает участие немало иностранных гостей. Но, видимо, не в этом году.