Пришел мальчик(М) в бар и говорит: Дай мне 100 грамм водки!
Официант(О) в непонятках че за делы и отвечат: Ты че охренел малой?
М: У меня отец умер.
Оф: Ну ладно на, а что случилось?
М: Папа пьяный домой пришел закурил и уснул. Дома пожар соседи пожарных вызвали. Папа с 9 этажа вниз сиганул.
Оф: Разбился?
М: Нет пожарные тенд растянули и он обратно домой полетел.
Оф: Сгорел?
М: нет он опять вниз.
ОФ: Разбился?
М: Нет на тенд упал.
ОФ: Ну а что случилось?
М: Достал он всех, застрелили его.
еще анекдот!