Виктор Логинов готовится в очередной раз стать любящим мужем. Теперь актер женится на таинственной незнакомке, которая младше его в два раза.

Виктор Логинов готовится в очередной раз стать любящим мужем. Теперь актер женится на таинственной незнакомке, которая младше его в два раза.Виктор Логинов давно зарекомендовал себя как сердцеед и дамский угодник. Звезда сериала "Счастливы вместе" в свои 45 лет была жената трижды. Актер воспитывает троих сыновей и дочь.Сейчас личная жизнь Виктора претерпевает изменения. Артист намерен жениться на молодой пассии – 21-летней Марии Гуськовой. К слову, на безымянном пальце возлюбленной Логинова уже красуется дорогое кольцо.Подписчики удивлены его выбором. По их мнению, девушка Виктора младше его дочери на пять лет, что уж говорить о разнице в возрасте со знаменитым актером.Аудитория Логинова разделилась на два лагеря. Одни поддержали любимого артиста, другие заявили, что Виктор "совратил молоденькую студентку"."Похоже на сценарий непристойного фильма!" – возмутились комментаторы в "Инстаграм".Звездную пару это ничуть не смущает. Виктор Логинов признался, что его только радует прекрасный внешний вид будущей жены.24 Мар 2020 в 12:54 PDTАктер старается не отвечать на вопросы, касающиеся новых отношений. При этом звездная пара публикует совместные фотографии в социальных сетях.