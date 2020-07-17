Услуга доступна клиентам, оформившим простую электронную подпись

Клиенты Почты России во Владимирской области могут отказаться от бумажных извещений в пользу цифровых. Услуга доступна клиентам, оформившим простую электронную подпись (ПЭП).До внедрения услуги, извещения в бумажном виде попадали в почтовый ящик получателя на следующий день после обработки отправления. Электронные извещения доставляются намного быстрее – уже в течение часа с момента регистрации прибытия посылки, корреспонденции и другого рода отправлений в отделении связи.Подключить услугу клиенты Почты России во Владимирской области могут или после регистрации или авторизации. Сервис электронных извещений начинает действовать на следующий рабочий день после его подключения. При этом бумажные извещения перестанут приносить в почтовый ящик.Электронное извещение о поступлении почтового отправления может быть отправлено адресату при помощи Push-уведомлений , в виде сообщения в мессенджер, СМС-сообщения или сообщения по электронной почте.Отказаться от услуги можно, обратившись в отделение почтовой связи. Сервис будет отключен на следующий день.В случае изменения номера телефона или адреса получения отправлений у пользователей услуги будет возможность обновить данные. Печатать электронное извещение перед походом в отделение не нужно. Хранятся цифровые извещения в течение 6-ти месяцев.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.