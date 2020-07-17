17.07.2020

2020-07-17 21:35:06

Владимирские активисты возрождают Платоновский пруд

Платоновский пруд во Владимире гибнет. Жители Ленинского района, где он находится, мечтают его возродить.

Ветеран милиции, пенсионер Гасым Юсупов - местный старожил. Получил квартиру в доме №7 по улице Казарменной в 1970 году. Вспоминает, как с другими жителями дома на свои деньги обустраивали пруд. Привезли огромные бетонные плиты. Получилась набережная. Люди купались, загорали, ловили рыбу. Из других районов города приходили посмотреть на местную ривьеру. Теперь все в прошлом, сетует пенсионер.

Гасым Юсупов, ветеран милиции, местный житель: «Хотели, чтобы здесь был порядок. Навели порядок, сделали как было. Это же всё-таки культурное место. Народ ходит сюда, рыбу ловит. Здесь караси выпущены, они все уже гибнут, вода цветёт. Это о чём говорит, это же антисанитарное состояние водоема».

Сейчас пруд напоминает лужу. Вода покрыта ряской, никто не купается - слишком грязно. При этом детей вокруг много. Гуляют мамы с колясками.

Елена Никитина, местная жительница: «В плохом состоянии, удручающем. Хотелось бы видеть лучше. Потому что современный город, горд Золотого кольца. Очень много туристов сюда приезжает. На машинах очень много. Я сама видела лично. На велосипедах. Но обиходить, сделать лучше, мне кажется, 100 процентов нужно».

Местные жители мечтают возродить водоем. Создали инициативную группу. Ее возглавил общественный активист Роман Мусихин. В детстве он жил в этом районе. Потом переехал, сейчас вновь вернулся. Говорит, не узнал Платоновский пруд.

Роман Мусихин, общественный активист: «Мы гуляли с детьми, заходим на этот пруд и я был удивлен. Реально, пруд был заброшен. Поэтому мне хотелось собрать активную группу. Сейчас мы будем ее создавать. Всех активистов, всех жителей. Вчера на собрании мы были и меня поддерживает народ. Я хочу восстановить этот пруд, чтобы у жителей нашего города здесь было место досуга».

Инициативная группа наметила план возрождения пруда. Первое, что сделают, очистят его. Затем можно будет привести в порядок берега. У Романа Мусихина уже есть проект по благоустройству пространства. Здесь должна быть обязательно многофункциональная спортивная зона. Активист уверен, что у Платоновского пруда есть все шансы войти в госпрограмму "Формирования комфортной городской среды". А инициатива и настойчивость жителей поможет реализации проекта и Платоновский пруд вновь станет любимым местом отдыха.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»