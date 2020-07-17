В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

10 июня текущего года в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о нанесении побоев гражданину. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что на конечной остановке общественного транспорта в микрорайоне Энергетик города Владимира неизвестный нанес телесные повреждения водителю автобуса, когда тот вышел из транспортного средства отдохнуть. В нападавшем мужчина узнал одного из компании молодых людей, которых он высадил из автобуса за то, что они не оплатили проезд.Полицейские изучили запись с видеорегистратора, которым оборудовано транспортное средство. На видео попал момент нанесения побоев. Сотрудники полиции установили приметы подозреваемого, отработали круг лиц, возможно причастных к противоправному деянию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний житель города Владимира, который уже попадал в поле зрения правоохранителей. Молодой человек задержан. В отношении него отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои».