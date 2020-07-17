Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 3 человека. Прирост ежедневных летальных исходов

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 3 человека. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже 2 недели. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло уже 103. Новых случаев заболевания 42. Всего больных — 5 133