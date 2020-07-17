17.07.2020

2020-07-17 13:30:05

Во Владимирской области от коронавируса выздоровело 99 больных

При этом новых зараженных за сутки прибавилось только 42.

За те же сутки зарегистрировано 3 новых смерти от коронавируса.

Общее число умерших за время пандемии 103.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5133 случая заболевания.

Из них большинство - 4354 - уже выздоровели.