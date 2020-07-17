В области стало больше «стобалльников». Департамент образования приводит предварительные итоги первых ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Российские выпускники, которые

В области стало больше «стобалльников». Департамент образования приводит предварительные итоги первых ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Российские выпускники, которые собираются поступать в вузы сдавали их 3 июля. В нашем регионе, судя по результатам вырос средний балл по этим предметам. Увеличилось и число работ, выполненных на максимум баллов. Так, 8 участников ЕГЭ из нашего региона набрали