В регионе уже 5133 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки во Владимирской области выявлено еще 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора. Статистика по новым зараженным выглядит так:8 человек в Гусь-Хрустальном районе, 7 человек в Ковровском районе, 6 человек в Петушинском районе, 5 человек во Владимире, 4 человек в Юрьев-Польском районе, 4 человека в Муромском районе, 3 человека в Вязниковском районе, 2 человека в Камешковском районе, 1 человек в Кольчугинском районе, 1 человек в Александровском районе, 1 человек в Собинском районе.Всего же, по данным на утро 17 июля, в регионе зарегистрировали 5133 случая заболевания COVID-19.