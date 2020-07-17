Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о важных рекомендациях по организации пикника в ..

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о важных рекомендациях по организации пикника в нестабильную погоду. В частности, врач рекомендовал не сидеть на мокрых скамейках или камнях.Специалист пояснил, что из-за этого может произойти переохлаждение, которое является стрессом для организма и ослабляет иммунитет. Он также посоветовал брать с собой непромокаемые вещи и не купаться в воде, чтобы не простудиться или не пострадать от удара молнии.